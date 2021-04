Aktien New York: Die Rekordserie reisst nicht ab

Eine ganze Reihe überraschend guter Konjunkturdaten sowie starke Quartalszahlen von UnitedHealth haben die Rally an den US-Börsen am Donnerstag befeuert. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 Index schwangen sich zu weiteren Rekorden auf. Die Börsenbarometer an der technologielastigen Nasdaq blieben derweil weitere Höchstmarken noch schuldig.