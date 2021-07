Aktien New York: Dow behauptet sich nach Rekordhoch

Die US-Aktienmärkte haben zum Start der neuen Woche an ihren Rekordkurs vom Freitag angeknüpft. Frische US-Konjunkturdaten sorgten jedoch für einen leichten Dämpfer. So waren die Verkäufe neuer Häuser im Juni um 6,6 Prozent gefallen und damit zum dritten Mal in Folge. Analysten hatten mit einem Anstieg um 3,5 Prozent gerechnet.