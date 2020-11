Aktien New York: Dow bleibt in Schlagdistanz zu 30000 Punkten

Für eine gute Stimmung am US-Aktienmarkt sorgte wie schon in den vergangenen beiden Tagen die Aussicht auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19. "Nachrichten zu Impfstoffen und ihre Anwendung dürften die Märkte in den kommenden Monaten weiter antreiben", sagte Chefinvestor Mark Haefele von der Investmentbank UBS.

Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,63 Prozent auf 3568 Punkte vor und hat wie der Dow das Rekordhoch vom Montag im Visier. Der technologielastige Nasdaq 100 legte mit 1,59 Prozent auf 11 809 Zähler stärker zu. Er hatte an den vergangenen beiden Handelstagen nachgegeben./bek/he

(AWP)