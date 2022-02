Aktien New York: Dow erholt sich leicht vom Rückschlag am Vortag

Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Freitag den Schrecken über die hohe Inflation und womöglich raschere und deutlichere Zinsschritte ein Stück weit verdaut. Nach dem Rückschlag am Donnerstag erholte sich der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial um 0,21 Prozent auf 35 314,56 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Plus von 0,6 Prozent ab.