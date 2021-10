Aktien New York: Dow gibt nach - Inflation steigt überraschend

Dow Jones Industrial hat am Mittwoch an seine jüngsten Verluste angeknüpft. Sorgen bereitete den Anlegern, dass sich in den USA der Anstieg der Verbraucherpreise im September wieder verstärkt hat. Die Jahresinflationsrate legte überraschend von 5,3 Prozent im Vormonat auf 5,4 Prozent zu. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Rate erwartet.