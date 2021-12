Aktien New York: Dow im Aufwind - Anleger schütteln Omikron-Sorgen vorerst ab

An den US-Börsen haben die Anleger am Montag im grösseren Stil zugegriffen. Dies galt vor allem für den Dow Jones Industrial , der sein Plus zwei Stunden vor Schluss mit 35 333,49 Punkten auf 2,18 Prozent ausbaute. Einen Grossteil des Kursrutsches seit dem Bekanntwerden der Coronavirus-Variante Omikron hat er damit aufgeholt. Diese hatte Ende November einen Kursrutsch ausgelöst, der später bis an die 34 000 Punkte reichte. Davon ausgehend hat der Leitindex nun fast vier Prozent zugelegt.