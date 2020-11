Die offenbar wachsende Einsicht von Noch-US-Präsident Donald Trump in seine Wahlniederlage hat dem Dow Jones Industrial am Dienstag ein Rekordhoch beschert. In der ersten Handelsstunde stieg der bekannteste amerikanische Aktienindex bis auf 29 982 Punkte - zuletzt stand ein Plus von 1,28 Prozent auf 29 971,39 Punkte zu Buche. Die viel beachtete Marke von 30 000 Punkten rückt damit in greifbare Nähe. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,91 Prozent auf 3610,31 Punkte. Dagegen verbuchte der schon vortags schwächelnde Technologiewerte-Index Nasdaq 100 nur einen Kurszuwachs von 0,17 Prozent auf 11 926,28 Zähler.