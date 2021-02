Aktien New York: Dow knapp vor Rekordhoch - S&P 500 und Nasdaq mit Bestmarken

Die Kauflaune der Anleger an der New Yorker Wall Street hat sich zum Wochenschluss fortgesetzt. Der Freitag ist damit der fünfte Gewinntag in Folge für den Dow Jones Industrial . Seim Ende Januar erreichten Rekordhoch näherte sich er sich dabei bis auf rund 20 Punkte an. S&P 500 und die Nasdaq-Indizes dagegen konnten ihre Bestmarken bereits wieder übertreffen.