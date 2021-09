Nach der Kurserholung am Vortag hat sich am Donnerstag im frühen Handel an der Wall Street nicht viel getan. Der Dow Jones Industrial trat mit einem Minus von 0,07 Prozent auf 34 789 Punkten auf der Stelle. Auch eine ganze Reihe von Konjunkturdaten konnte den Börsen zunächst keinen entscheidenden Impuls geben. Der marktbreite S&P 500 lag mit 0,28 Prozent im Minus bei 4468 Zählern.