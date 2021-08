Aktien New York: Dow moderat im Plus - Knappe Rekorde für S&P und Nasdaq

Die jüngste Rekordjagd einiger US-Indizes ist am Mittwoch an den New Yorker Börsen nur noch mit moderaten Gewinnen weiter gegangen. Da sich die zentrale Debatte unter Anlegern weiter um die geldpolitischen Perspektiven dreht, hielt sich die Risikobereitschaft der Anleger vor einem Zentralbank-Symposium in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann zwei Stunden vor Schluss 0,28 Prozent auf 35 465,17 Punkte. Sein Rekord bleibt damit schon mehr als eine Woche alt.