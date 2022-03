Aktien New York: Dow müht sich - Börsianer trauen Aussagen Putins nicht

An den US-Börsen haben am Freitag Aussagen des russischen Präsidenten über die Gespräche mit der Ukraine nicht recht gezündet. Wladimir Putin hatte "gewisse positive Veränderungen" ausgemacht in den Gesprächen mit den Vertretern der Ukraine. Der Leitindex Dow Jones Industrial lag zuletzt zwar mit 0,17 Prozent auf 33 232 Punkte im Plus. Die Börsianer gaben sich aber skeptisch.