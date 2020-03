Aktien New York: Dow nach Erholung schon wieder unter Druck

Nach einem Tag der Erholung ist es am Mittwoch an der Wall Street mit den Aktienkursen schon wieder abwärts gegangen. Damit setzten sich die hohen Schwankungen der vergangenen Tage fort. Das Coronavirus verunsichert nach wie vor. Der Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel gut drei Prozent auf 24 250,40 Zähler. Am Vortag hatte sich der Dow um fast fünf Prozent erholt.