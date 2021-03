Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Donnerstag den vierten Tag in Folge einen Rekord aufgestellt. Er gewann nach einer knappen halben Stunde 0,58 Prozent auf 32 485,20 Punkte. Beim marktbreiten S&P 500 fehlten nur etwas mehr als 20 Zähler bis zur Bestmarke, er notierte zuletzt mit plus 0,80 Prozent auf 3929,94 Punkten. Weiter auf Aufholjagd befand sich der technologielastige Nasdaq 100 mit plus 1,55 Prozent auf 12 949,97 Punkten.