Der Dow Jones Industrial verlor am Freitag im frühen Handel 1,12 Prozent auf 33 417,32 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 1,9 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 fiel am Freitag um 1,18 Prozent auf 4311,81 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,08 Prozent auf 13 883,51 Zähler nach unten./edh/he

(AWP)