Aktien New York: Dow setzt träge Vorstellung fort

An der Wall Street gerät die Rekordrally ins Stocken. Nachdem der Dow Jones Industrial bereits am Dienstag nur mit Mühe erneut einen Höchststand erreicht hatte, sank er am Mittwoch im frühen Handel um 0,11 Prozent auf 27 304,38 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,24 Prozent auf 2996,73 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 0,05 Prozent auf 7923,16 Punkte ein.