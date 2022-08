Aktien New York: Dow steigt auf höchsten Stand seit Anfang Mai

"Das Ausmass dieser Bärenmarktrallye hat viele überrascht, uns eingeschlossen", schrieben die Marktstrategen von Morgan Stanley in einem aktuellen Kommentar. Geschürt worden sei die Erholung von einer Kombination aus besser als befürchtet ausgefallenen Unternehmensgewinnen im zweiten Quartal und der anhaltenden Hoffnung auf einen weniger restriktiven geldpolitischen Kurs der US-Notenbank.

Die Sorge, dass eine ins Stottern geratene chinesische Konjunktur auch die Nachfrage nach Öl ausbremsen könnte, zog am Montag allerdings die Ölpreise nach unten - und mit ihnen die Kurse der Ölproduzenten. So verloren die Papiere von Chevron als schwächster Wert im Dow 2,0 Prozent. Die Titel von ExxonMobil fielen um 2,1 Prozent und jene von ConocoPhillips um 2,4 Prozent.

Die Aktien von Walt Disney reagierten mit einem Plus von 2,3 Prozent auf die Nachricht vom Wiedereinstieg des aktivistischen Investors Dan Loeb bei dem Unterhaltungskonzern. Zudem erreichten sie den höchsten Stand seit fast vier Monaten. Zuvor hatte Loeb bekannt gegeben, seine Investmentfirma Third Point habe in den letzten Wochen einen "bedeutenden Anteil" an Walt Disney erworben. Zugleich hatte er grössere Veränderungen beim Unternehmen gefordert, einschliesslich einer Ausgliederung des Sportnetzwerks ESPN.

Die Anteilscheine von Tesla gehörten mit einem Kursaufschlag von 3,6 Prozent zu den attraktivsten Werten im Nasdaq-100-Index. Der Elektroautohersteller hat nach Angaben seines Gründers Elon Musk mehr als drei Millionen Fahrzeuge produziert, davon eine Million in der Gigafactory in Shanghai. Die 2018 eröffnete Fabrik hat diesen Meilenstein trotz vorübergehender Schliessungen aufgrund des Wiederauftretens von Covid-19-Beschränkungen und Teilemangels erreicht.

Die auch in den USA gehandelten Titel von Turquoise Hill , einer kanadischen Mineralöl-Tochter des Rohstoffkonzerns Rio Tinto , sackten um 12,6 Prozent ab. Das Management hatte ein Angebot von Rio Tinto für den Erwerb der übrigen 49,2 Prozent ausgeschlagen und mehr Geld verlangt./edh/he

(AWP)