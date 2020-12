Aktien New York: Dow trotzt neuer Virus-Variante - Tesla im S&P 500 sehr schwach

Recht wacker haben sich am Montag die US-Börsen geschlagen angesichts einer neuen, möglicherweise weitaus ansteckenderen Variante des Coronavirus. Diese verbreitet sich in Grossbritannien rasant, weshalb sich immer mehr Länder vom Vereinigten Königreich abschotten. Risiken reduzieren, lautete daher zunächst die Devise am Markt.