Aktien New York: Dow und S&P lassen weitere Rekorde folgen

Vor einer Flut an Unternehmensberichten in den kommenden Tagen haben sich die Anleger am Montag an den US-Börsen weiter mutig gezeigt. Die New Yorker Indizes setzten sich allesamt ins Plus ab und so reichte es sowohl beim Dow Jones Industrial als auch dem S&P 500 für erneute Bestmarken. Der Leitindex Dow stieg zuletzt um 0,20 Prozent auf 35 746,91 Punkte und der marktbreite S&P 500 um 0,48 Prozent auf 4566,83 Zähler.