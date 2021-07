Aktien New York: Dow unter Druck - Anleger bevorzugen Tech-Werten

Nach frühen Rekorden bei einigen US-Indizes ist am Dienstag an den New Yorker Börsen die Stimmung verblasst. Enttäuschende Konjunkturdaten dämpften die Risikobereitschaft der Anleger und so standen zuletzt meist Verluste auf der Kurstafel. Bestmarken hatten im frühen Handel sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 erreicht. Während der marktbreite Index S&P 500 zuletzt aber um 0,44 Prozent auf 4333,28 Punkte fiel, blieb der Nasdaq 100 knapp mit 0,11 Prozent im Plus bei 14 743,48 Punkten.