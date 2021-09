Aktien New York: Dow vor wichtiger Haushalts-Entscheidung klar im Minus

Vor wichtigen politischen Entscheidungen sind die Standardwerte-Indizes an der Wall Street am Donnerstag unter Druck geraten. Im Handelsverlauf sorgte der aktuelle Haushaltspoker in Washington für zunehmende Nervosität. Zudem verwiesen Börsianer auf die anhaltenden Lieferengpässe in der Wirtschaft. Sie hängen grösstenteils mit pandemiebedingten Nachholeffekten zusammen.