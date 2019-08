Aktien New York: Dow weiter auf Erholungskurs

Am Ende einer bislang verlustbringenden Woche bleibt die Wall Street auf Erholungskurs. Nachdem der vor allem am Montag und Mittwoch tief gefallene Dow Jones Industrial am Vortag bereits ein kleines Plus geschafft hatte, ging es für ihn am Freitag zwei Stunden vor Schluss um 1,13 Prozent auf 25 868,26 Punkte weiter hoch. Sein Wochenminus kann er so bis dato auf 1,6 Prozent reduzieren.