Aktien New York: Dow wenig bewegt - Nasdaq schwächelt nach starkem Lauf

Der Nasdaq 100 dagegen sank nach seiner besonders starken Rally der vergangenen Tage um 0,75 Prozent auf 12 524,60 Punkte, wobei ein Kurssturz beim App-Betreiber Snap die Stimmung belastete. Der breit aufgestellte S&P 500 stand mit einem Abschlag von 0,32 Prozent auf 3986,25 Zähler mittendrin. Alle drei New Yorker Indizes haben derzeit ihr höchstes Niveau seit sechs Wochen erreicht. Der Nasdaq-Index steuert dabei mit 4,6 Prozent Plus noch immer auf das mit Abstand beste Wochenfazit zu.

Die Anleger hätten in den vergangenen Tage viele Nachrichten aus den Bereichen Geo- und Geldpolitik sowie aus den Unternehmen zu verdauen gehabt, bilanzierte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Notenbanken sähen angesichts der hohen Inflation in aggressiven geldpolitischen Straffungen den einzigen Ausweg. Die Berichtssaison sei zwar noch nicht weit fortgeschritten, doch schon jetzt gebe es viele Unternehmen, deren Zahlen "nicht so schlecht waren wie befürchtet". Das sei zwar eine Erleichterung, reiche aber für eine nachhaltige Erholung nicht aus./tih/he

(AWP)