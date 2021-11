Aktien New York: Dow zum November-Auftakt kurz über 36 000 Punkten

An der Wall Street hat der November mit weiteren Rekorden begonnen. Der Dow Jones Industrial schaffte es im Frühhandel erstmals kurz über die Marke von 36 000 Punkten, liess dann aber den weiteren Schwung vermissen. Zuletzt verblieb er als einziges New Yorker Kursbarometer mit 35 883,00 Punkten mit 0,18 Prozent im Plus. Der breiter gefasste S&P 500 gab nach einer frühen Bestmarke um 0,06 Prozent auf 4602,56 Zähler nach.