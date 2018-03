Aktien New York: Drohender Handelskonflikt belastet

Ein drohender weltweiter Handelskrieg hat die US-Aktienmärkte am Montag unter Druck gesetzt. Zahlreiche Länder wollen die noch in dieser Woche in Kraft tretenden US-Schutzzölle auf Stahl und Aluminium in letzter Minute abwenden. Die EU hatte bereits am vergangenen Freitag offiziell die Liste von US-Produkten veröffentlicht, die im Fall eines anhaltenden Handelskonflikts mit neuen EU-Zöllen belegt werden könnten.