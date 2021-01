Aktien New York: Erholung - Gegenbewegung nach Kursrutsch

Nach dem starken Rücksetzer zur Wochenmitte haben die US-Börsen in einer Gegenbewegung wieder teils deutlich zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial zog am Donnerstag zuletzt um 1,77 Prozent auf 30 839,96 Punkte an, nachdem er zur Wochenmitte gut 2 Prozent eingebüsst hatte und auf den tiefsten Stand seit Anfang des Monats gefallen war.