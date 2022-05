Aktien New York: Erholung vom schwachen Handelsstart

Die US-Börsen haben sich am Dienstag vor ihrem schwachen Handelsstart rasch erholt. Anfängliche Sorgen angesichts kräftig gestiegener Ölpreise liessen im Handelsverlauf nach. Stattdessen orientierten sich die Anleger an den Kursgewinnen der Börsen in Asien und Europa am Vortag. Diese waren in den USA nicht nachvollzogen worden, da wegen des Feiertags "Memorial Day" nicht gehandelt worden war.