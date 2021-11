An der Wall Street gewann der Dow Jones Industrial im frühen Handel 0,35 Prozent auf 35 019,79 Punkte, während der marktbreite S&P 500 um deutlichere 1,05 Prozent auf 4642,73 Zähler stieg. An der Nasdaq rückte der Auswahlindex 100 sogar um 1,71 Prozent auf 16 299,76 Punkte vor. Am Freitag waren sowohl der Dow als auch der Technologiewerte-Index im verkürzten Handel um mehr als zwei Prozent abgesackt, nachdem erste Meldungen über Omikron die Runde gemacht hatten./ck/ngu

(AWP)