Der marktbreite S&P 500 erklomm am Donnerstag ein weiteres Rekordhoch bei 3725 Punkten und notierte zuletzt 0,40 Prozent im Plus bei 3716,07 Zählern. Auch die Leitindizes an der Technologiebörse Nasdaq verbuchten neue Höchststände. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es zuletzt um 0,40 Prozent auf 12 719,16 Punkte aufwärts./edh/mis

(AWP)