Aktien New York: Gewinnmitnahmen vor Verbraucherpreisdaten

Vor den zur Wochenmitte anstehenden US-Verbraucherpreisdaten nähmen die Anleger nun offenbar erst einmal Gewinne mit, erläuterte Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Die Inflation ist schon seit längerer Zeit eines der Hauptthemen am Aktienmarkt, es wurde jedoch zuletzt von der erfreulich gelaufenen Berichtssaison etwas in den Hintergrund gedrängt. Die am Dienstag veröffentlichten Erzeugerpreise riefen kaum Kursreaktionen hervor.

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,48 Prozent auf 4679,20 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 0,78 Prozent auf 16 209,14 Zähler ein.

Unter den Einzelwerten standen General Electric (GE) mit Aufspaltungsplänen im Fokus. Die Papiere des Industriekonzerns gewannen mehr als drei Prozent. Das Management beabsichtigt, GE in den kommenden Jahren in drei börsennotierte Unternehmen aufzuteilen: GE Aviation, GE Healthcare sowie einen Konzern, der unter anderem die Geschäfte rund um Alternative Energien, Energie und Digitalisierung umfasst.

Die Anteile von Paypal sackten um fast zwölf Prozent ab. Nach dem anfänglichen Online-Shopping-Boom in der Corona-Pandemie laufen die Geschäfte beim Bezahldienst nicht mehr ganz so rund. Die Zahlen für die drei Monate bis Ende September lagen unter den Erwartungen der Analysten. Zudem senkte Paypal seine Jahresziele.

Nvidia waren an der Börse am Dienstag erstmals über 800 Milliarden Dollar wert. Der Chef des Grafikchip-Herstellers, Jensen Huang, hatte im Rahmen einer Technologie-Konferenz Optimismus verbreitet und damit Analysten wie Anleger überzeugt. Letztere nutzten dann aber die weiteren Kursrekorde für Gewinnmitnahmen. Nvidia sanken zuletzt um mehr als zwei Prozent.

Tesla weiteten mit einem Minus von mehr als zehn Prozent ihre Vortagesverluste aus. Die Aktien des Elektroautobauers seien extrem überbewertet, sagte ein Analyst. In der Vorwoche hatten sie noch mit 1243 Dollar ein Rekordhoch erreicht. Zum Wochenauftakt waren sie dann unter Druck geraten, nachdem Firmenchef Elon Musk über Twitter hatte abstimmen lassen, ob er einen Teil seiner Tesla-Anteile verkaufen solle, um mehr Steuern zu zahlen. Die Twitter-Nutzen waren dafür.

Die Biontech-Papiere verloren mehr als fünf Prozent. Der Corona-Impfstoffhersteller hatte im dritten Quartal überraschend stark abgeschnitten. Am Vortag hatten die Papiere um zwölf Prozent zugelegt./ajx/he

(AWP)