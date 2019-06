Aktien New York: Gewinnserie hält an

Der gute Stimmung am US-Aktienmarkt hält auch am Dienstag an. Nach einer halben Stunde rückte der Dow Jones Industrial um 0,42 Prozent vor auf 26 172,23 Punkte. Damit steuert der US-Leitindex auf den siebten Gewinntag in Folge zu. Marktbeobachter verwiesen als positiven Impuls unter anderem auf die Pläne von Chinas Führung, zur Ankurbelung der heimischen Konjunktur Investitionen lokaler Behörden in Infrastrukturprojekte zu erleichtern.