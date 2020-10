Aktien New York: Gute Daten geben Kursen wieder Auftrieb

An den zuletzt von Corona-Sorgen ausgebremsten US-Börsen geht es wieder bergauf: Der Dow Jones Industrial stieg am Freitag um 0,84 Prozent auf 28 733,56 Punkte. Der bekannteste amerikanische Aktienindex hatte sich nach der vorangegangenen Schwäche bereits am Donnerstag etwas stabilisiert - auf Wochensicht steuert er aktuell auf ein Plus von gut einem halben Prozent zu. Der marktbreite S&P 500 gewann zuletzt 0,52 Prozent auf 3501,35 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 lag mit 0,35 Prozent im Plus bei 11 939,64 Zählern.