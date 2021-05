Aktien New York: Im Plus - Inflation und Geldpolitik bleiben Hauptthemen

Einen neuen Beitrag dazu lieferte am späten Dienstagabend der Vizechef der Fed, Richard Clarida. Ihm zufolge ist es gut möglich, dass auf einer der nächsten Zinssitzungen begonnen werde, über eine Verringerung der Wertpapierkäufe nachzudenken. Grosse Not zu einem solchen Schritt besteht aber offenbar nicht, denn die steigende Inflation bezeichnete Clarida abermals als übergangsweises Phänomen.

Im frühen Handel stieg der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zuletzt um 0,17 Prozent auf 34 369,43 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,22 Prozent auf 4197,34 Zähler zu und der Nasdaq 100 rückte um 0,37 Prozent auf 13 708,66 Zähler vor.

Zentralbanker rund um den Globus spielten aktuell das Risiko steigender Preise herunter, hiess es aus dem Handel. Die Frage ist, wie lange die Fed und andere Zentralbanken die stimulierende Geldpolitik beibehalten können, wenn die Wirtschaftsdaten weiterhin Preisdruck zeigen. "Was wir von der Fed immer wieder hören, ist, dass sie dieses Mal einen ganz anderen Ansatz in Bezug auf die Inflation verfolgen wird", sagte Kristina Hooper, Invesco-Chefstrategin für globale Märkte.

Unter den Einzelwerten am US-Markt standen die Aktien von Ford im Fokus. Angetrieben von Aussagen des Autobauers während des laufenden Kapitalmarkttages sprangen sie im S&P 100 um 8,5 Prozent nach oben und zogen auch die Papiere von GM mit, die um 2,3 Prozent stiegen. Unter anderem rechnet Ford damit, das bis 2030 rund 40 Prozent seines weltweiten Fahrzeugvolumens voll elektrifiziert sein wird. Zudem rechnet das Management für 2023 mit einer bereinigten Ebit-Marge von 8 Prozent.

Die Anleger von Amazon zeigten sich wenig beeindruckt davon, dass der weltgrösste Online-Händler die Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Filmstudios übernimmt. Darüber hatten die "Financial Times" ("FT") und weitere Medien bereits in der Vorwoche berichtet. Die Aktien legten um recht marktkonforme 0,4 Prozent zu.

Der Modehändler Urban Outfitters indes beeindruckte mit einem aussergewöhnlich starken Start in sein neues Geschäftsjahr 2021/22. JPMorgan-Analyst Matthew Boss sprach von einem Wendepunkt und strich sein Urteil "Underweight". Nun ist er neutral gestimmt für die Papiere. Das Kursziel hob er zugleich von 30 auf 38 US-Dollar an. Am Markt wurde zugegriffen. Die Papiere zogen um knapp 14 Prozent auf 39,85 Dollar hoch.

Die Aktien von Gamestop und AMC Entertainment knüpften an ihre Vortagesrally an und schossen jeweils um weitere rund 14 Prozent hoch. Am Dienstag hatten die Titel des Videospielhändlers Gamestop um mehr als 16 Prozent zugelegt und erstmals seit Mitte März wieder über der Marke von 200 Dollar geschlossen. Die Anteilscheine der Kinokette AMC waren tags zuvor gar um knapp 20 Prozent nach oben geschnellt.

Marktbeobachtern zufolge könnte der starke Kursanstieg beider Werte die Inhaber von Short-Positionen dazu veranlassen, ihre auf fallende Kurse basierenden Positionen zu schliessen, indem sie die Aktien zurückkaufen und eine zusätzliche Nachfrage schaffen. Dies führe zu noch weiter steigenden Kursen, wie dies schon vor einigen Monaten geschehen sei./ck/he

(AWP)