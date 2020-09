Aktien New York: Immer neue Rekorde - Anleger jagen im Rudel Tech-Riesen

Der Dow Jones Industrial legte um 0,54 Prozent auf 28 802 Punkte zu. Bis zu einem neuen historischen Höchststand fehlen dem Leitindex aber noch knapp 800 Punkte.

"Mittlerweile sehen wir spektakuläre Bewertungsniveaus gerade bei den grossen Technologieunternehmen, da jeder in sie investieren und an der Rally teilhaben will", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Die Anleger investierten in die Unternehmen, die von der aktuellen wirtschaftlichen Situation am meisten profitierten. "Dabei entsteht ein Rudelverhalten: Wenige Aktien werden von vielen Investoren gekauft, womit auch das Risiko von Überbewertungen und spekulativen Übertreibungen steigt", warnte der Experte./bek/he

