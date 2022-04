Aktien New York: Inflationsdaten sorgen für etwas Erleichterung

Das Auf und Ab an den US-Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Hatten die steigenden Kapitalmarktzinsen die Aktienkurs am Vortag noch stark belastet, so sorgten neue Inflationsdaten nun für etwas Erleichterung. Die Verbraucherpreise in den USA sind im März in der nicht so schwankungsanfälligen Kernrate etwas weniger stark gestiegen als befürchtet. Die Renditen im Anleihehandel gaben daraufhin etwas nach, während sich die Aktienkurse erholten.