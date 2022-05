Aktien New York: Ins Minus gedreht - Zinsangst hat Anleger wieder fest im Griff

An der Wall Street sind am Montag frühe Gewinne nach dem Kursrutsch am Freitag wieder verpufft. Konjunkturdaten zur Stimmung in der Industrie hatten die wichtigsten Indizes nur kurz gestützt, bevor der deutliche Renditeanstieg am Anleihenmarkt einmal mehr die Zinsangst der Anleger schürte. Zehnjährige US-Anleihen rentierten zwischenzeitlich erstmals seit Dezember 2018 wieder mit drei Prozent. Die Grundstimmung der Anleger ist damit weiter von Vorsicht geprägt, bevor am Mittwoch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf der Agenda steht.