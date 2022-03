Aktien New York: Kurse fallen - Anleger hoffen aber auf Verhandlungen

Mit Kursverlusten sind die Börsen in den USA in die neue Handelswoche gegangen. Auch am Montag zehrt der Krieg zwischen Russland und der Ukraine an den Nerven der Investoren. Mit der Hoffnung auf neuerliche Verhandlungen zwischen beiden Staaten grenzten die grossen Aktienindizes noch höhere Verluste aus dem vorbörslichen Handel aber ein.