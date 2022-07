Aktien New York: Kurse trotzen der nächsten kräftigen Zinserhöhung

Eine weitere kräftige Zinserhöhung in den USA hat die US-Börsen am Mittwoch nicht aus dem Tritt gebracht. Der Dow Jones Industrial lag zuletzt mit 0,36 Prozent im Plus bei 31 875,61 Punkten. Etwa auf diesem Niveau hatte sich der Leitindex auch vor der Ankündigung der Notenbank Fed gehalten, dass die Leitzinsen um weitere 0,75 Prozentpunkte angehoben werden.