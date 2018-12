Aktien New York: Leicht erholt nach jüngstem Kurseinbruch

Am Vortag war der Dow zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Anfang April eingebrochen. Hatten am Montag Konjunkturdaten noch enttäuscht und die Kurse belastet, so meldete das Handelsministerium nun eine überraschend rege Aktivität der US-Bauwirtschaft im November.

Der marktbreite S&P 500 erholte sich am Dienstag um 0,80 Prozent auf 2566 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,76 Prozent auf 6497,11 Zähler vor. Beide Börsenbarometer waren am Montag ebenfalls auf mehrmonatige Tiefstände gefallen.

Mit einer Trendwende an den Börsen rechnet Analyst James Hughes vom Broker Axitrader allerdings nicht. Weiter fallende Ölpreise und die drohende nächste Zinserhöhung der US-Notenbank Fed forderten ihren Tribut, befürchtet der Experte. Es sei gut möglich, dass sich die Kursgewinne rasch als Strohfeuer erwiesen.

Die Fed dürfte nach allgemeiner Einschätzung den Leitzins am Mittwoch zum vierten Mal in diesem Jahr anheben. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit dafür zuletzt etwas gesunken. Ausschlaggebend dafür sind vor allem Sorgen um die globale Konjunktur. Noch spannender ist die Frage, welche Signale die Währungshüter für kommendes Jahr senden. Derweil wird US-Präsident Donald Trump nicht müde, die Zinsanhebungen der Fed als falsch zu kritisieren.

Beim Flugzeugbauer Boeing sorgte die Ankündigung, die Aktionäre stärker an den Gewinnen zu beteiligen, für ein Kursplus von 4,3 Prozent. Boeing stockt die genehmigten Aktienrückkäufe auf und will zudem die Quartalsdividende um 20 Prozent anheben.

Der Softwarehersteller Oracle überzeugte die Anleger mit den Zahlen für das vergangenen Geschäftsquartal: Die Aktien legten um gut 2 Prozent zu. Dank der Cloud-Dienste schnitt der SAP -Rivale besser ab als Analysten erwartet hatten.

Die Aktionäre von Navistar konnten sich sogar über eine Kurs-Rally von 18,5 Prozent freuen. Der US-Truckhersteller, an dem der deutsche Autobauer Volkswagen beteiligt ist, schnitt im abgelaufenen Quartal mit Umsatz und Ergebnis besser ab als von Analysten prognostiziert. Auch für das laufende Geschäftsjahr traut sich Navistar mehr zu als von Beobachtern gedacht.

Anteilsscheine der Ölkonzerne ExxonMobil , Chevron und Conoco Phillips verloren dagegen angesichts der anhaltenden Talfahrt der Ölpreise etwas an Boden. "Der anhaltende Ausverkauf an den weltweiten Aktienmärkten schürt offensichtlich Sorgen vor einer Konjunkturabkühlung im nächsten Jahr, was auch Auswirkungen auf die Ölnachfrage hätte", erklärten die Analysten der Commerzbank. Zudem habe Russland die Rohölproduktion auf ein Rekordniveau erhöht./bek/mis

(AWP)