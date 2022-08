Aktien New York: Moderate Erholung - Schwache Daten mildern Zinsangst

Die US-Aktienmärkte haben sich nach der jüngsten Talfahrt am Dienstag etwas stabilisiert. Insbesondere an der Technologiebörse Nasdaq ging es wieder bergauf. Offenbar beschwichtigten schwache heimische Konjunkturdaten ein wenig die Sorgen, dass die US-Notenbank auf dem am Donnerstag beginnenden, internationalen Notenbanker-Treffen im amerikanischen Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming einen aggressiven Ton anschlagen könnte, was weitere Leitzinserhöhungen betrifft. Der Markt dürfte dabei vor allem die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag mit Spannung verfolgen, hiess es von der schweizerischen Bank Credit Suisse.