Aktien New York: Moderate Gewinne halten Nasdaq auf Rekordjagd

Die Anleger an den US-Börsen treten am Dienstag nach den Vortagsrekorden einiger Indizes noch nicht auf die Bremse. Ein moderates Plus zum Auftakt reichte beim technologielastigen Nasdaq 100 gleich für die nächste Bestmarke, er stieg im frühen Handel um 0,14 Prozent auf 15 334,98 Punkte. Eine Rally bei den US-Notizen chinesischer Tech-Firmen machte dort Schlagzeilen.