Aktien New York: Moderate Gewinne zu Wochenbeginn

An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial am Montag an seine gute Entwicklung der vergangenen Woche angeknüpft. Allerdings hielt sich die Kaufbereitschaft in Grenzen: Der US-Leitindex rückte eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn um 0,24 Prozent auf 26 782,53 Punkte vor, nachdem er am Freitag ein Jahreshoch erreicht hatte.