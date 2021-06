Am Markt hiess es, die Anleger warteten bei Standardwerten erst einmal ab, was im Laufe der Woche von der US-Notenbank Fed komme. Am Mittwoch steht der nächste Zinsentscheid auf der Agenda mit möglichen Kommentaren zur derzeit hohen Inflation. Etwas mehr Interesse gibt es bei den Technologiewerten, die am Freitag schon etwas besser als der breite Markt abgeschnitten hatten./edh/he

(AWP)