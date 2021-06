Aktien New York: Moderate Verluste

Am Markt hiess es, die Anleger warteten bei Standardwerten erst einmal ab, was im Laufe der Woche von der US-Notenbank Fed komme. Am Mittwoch steht der nächste Zinsentscheid auf der Agenda mit möglichen Kommentaren zur derzeit hohen Inflation. Etwas mehr Interesse gibt es bei den Technologiewerten, die am Freitag schon etwas besser als der breite Markt abgeschnitten hatten.

Für Schlagzeilen sorgte am Montag wieder einmal ein Corona-Impfstoff, dieses Mal der noch nicht zugelassene von Novavax . Das Biotech-Unternehmen teilte mit, der eigene Wirkstoff habe sich in Tests hochwirksam gezeigt auch gegen Mutationen des Virus. Den Angaben zufolge soll es zu 90 Prozent vor allen Symptomen schützen, und zu 100 Prozent vor schweren Verläufen. Die Anleger liess das jedoch relativ kalt: Die Novavax-Aktien sanken zuletzt um 0,6 Prozent.

Im Anlegerfokus standen zudem die Ölwerte wegen der jüngsten Preisentwicklung am Ölmarkt. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) war am Montag zeitweise auf den höchsten Stand seit September 2018 gestiegen. Papiere von ExxonMobil und Chevron legten um jeweils 0,9 Prozent zu.

Bei der Oatly-Aktie rückten nach dem erfolgreichen Börsengang erste Analysteneinschätzungen ins Blickfeld. Nach einer Rally in den ersten Tagen vom 17-Dollar-Ausgabepreis bis auf 28,73 Dollar am Freitag gehen viele Experten nun mit einem neutralen Votum an den Haferdrink-Hersteller heran, darunter renommierte Häuser wie JPMorgan oder Morgan Stanley. Die Papiere sackten um 4,7 Prozent ab./edh/he

(AWP)