Aktien New York: Moderate Verluste nach Konjunkturdaten und Quartalszahlen

Nach weiteren Quartalszahlen und Konjunkturdaten sind zur Wochenmitte die Kurse an den US-Börsen wieder etwas nach unten gedreht. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor in der ersten Handelsstunde 0,47 Prozent auf 34 950,84 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,30 Prozent auf 4410,01 Punkte. Auch der technologielastige Nasdaq 100 notierte im Minus mit 0,25 Prozent auf 15 023,45 Punkten. In der aktuellen Woche präsentiert sich der New Yorker Aktienmarkt bislang ohne eindeutigen Trend.