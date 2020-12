Aktien New York: Nach Kursrekorden lässt der Aufwärtsdrang etwas nach

Nach neuen Kursrekorden am Dienstag im frühen Handel hat die Rally an den US-Börsen etwas an Schwung verloren. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial , der kurz nach der Startglocke mit 30 589 Zählern ein historisches Hoch erreicht hatte, lag zuletzt noch mit 0,25 Prozent auf 30 479 Punkte moderat im Plus.