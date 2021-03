Aktien New York: Nasdaq fällt nach Renditanstieg - Dow solide

Das Muster der vergangenen Tage setzt sich am US-Aktienmarkt am Freitag fort: Ein erneut starker Renditeanstieg der zehnjährigen US-Staatspapiere brachte den technologielastigen Nasdaq 100 gleich zu Handelsbeginn wieder stark unter Druck. Er verlor 1,69 Prozent auf 12 832,02 Punkte, nachdem er sich am Vortag noch deutlich erholt hatte. Die Entwicklung am Anleihemarkt mit steigenden Renditen macht den hoch bewerteten Technologiewerten seit einiger Zeit zu schaffen.