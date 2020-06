Die Rekordjagd von Apple , Amazon & Co hat sich auch am Mittwoch fortgesetzt. Die Schwergewichte an der Technologiebörse Nasdaq schwangen sich im frühen Handel erneut zu Höchstkursen auf. Der Nasdaq 100 Index rückte um 0,79 Prozent auf 10 045 Punkte auf ein weiteres Rekordhoch vor. Am Vortag hatte das Börsenbarometer erstmals die Marke von 10 000 Zählern geknackt.