Aktien New York: Neue Rekorde - Dow testet 35 000-Punkte-Marke

Nach einem leicht schwächeren Start ist der bekannteste US-Index Dow Jones Industrial am Montag ins Plus gedreht. Im frühen Geschäft testete er kurz die Marke von 35 000 Punkten und legte rund zwei Stunden vor Handelsschluss dann um 0,30 Prozent auf 34 976,10 Punkte zu. Damit bleibt das Börsenbarometer in Reichweite seines Rekordhochs aus dem Monat Mai bei etwas unter 35 100 Punkten.