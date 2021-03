Aktien New York: Renditeanstieg belastet die US-Aktienbörsen

Nach einem weiteren Rekordhoch am Vortag ist der Dow Jones Industrial am Dienstag tiefer in den Handel gestartet. Der Leitindex stand nach einer halben Handelsstunde mit 0,19 Prozent im Minus bei 33 107,27 Punkten. Der zu Wochenbeginn erreichten Bestmarke von 33 259 Zählern konnte er damit nicht wieder näher kommen.