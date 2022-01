Aktien New York: Richtungslos nach freundlichem Jahresauftakt

Der erste Handelstag im neuen Jahr hat den US-Börsen zum Auftakt Gewinne beschert. Doch noch in der ersten halben Stunde bröckelten am Montag die Kursgewinne komplett wieder ab und die Indizes zeigten sich richtungslos. Die gute Stimmung in Europa konnte auf die Anleger jenseits des Atlantiks nicht nachhaltig übergreifen.